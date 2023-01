FC Brasov a ajuns la un acord de reziliere a contractului cu Alexandru Negrean. Mijlocasul a incheiat contractul cu clubul pe cale amiabila, iar de la inceputul anului 2023 nu mai face parte din lotul echipei.Mijlocasul originar din Cluj-Napoca a evoluat pentru FC Brasov timp de un sezon si jumatate. In acest timp a jucat in 27 de partide in Liga a 2-a si a marcat de trei ori, toate trei reusitele fiind in stagiunea ... citeste toata stirea