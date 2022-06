FC Brasov s-a reunit, Marian Mitran a fost prezentat oficial

FC Brasov s-a reunit miercuri dupa-amiaza, prilej cu care a fost prezentat oficial noul presedinte, Marin Mitran. Acesta a semnat un contract valabil un an si spune ca isi doreste accederea in playoff-ul ligii secunde.In schimb, noul antrenor al echipei va fi ales, cel mai probabil in cursul zilei de joi, variantele fiind Valentin Suciu (ultima data la FK Csikszereda), Dan Alexa (ultima data la CSM Resita) sau chiar Calin Moldovan, cel care a pregatit echipa in a doua parte a sezonului trecut. ... citeste toata stirea