FC Brasov si-a aflat adversara din play-off-ul Cupei Romaniei la fotbal! Va intalni o echipa din Liga 1

Tragerea la sorti pentru play-off-ul Cupei Romaniei, in care vor intra si opt echipe din Liga 1, a avut loc astazi, la Casa Fotbalului. Duelurile vor avea loc miercuri, 28 septembrie, de la ora 16:30, cu exceptia partidelor televizate.Noul format al Cupei Romaniei prevede ca in faza play-off-ului sa participe 32 de echipe, dintre care 24 de echipe calificate din turul anterior si 8 echipe din Liga 1, cele situate de la locul 9 in jos in editia precedenta. Singura echipa locala ramasa in ... citeste toata stirea