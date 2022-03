FC Brasov si-a aflat programul din play-out-ul Ligii a 2-a!

La sediul Federatiei Romane de Fotbal a avut loc, in aceasta dimineata, tragerea la sorti care stabileste programul play-off-ului si play-out-ului Ligii 2.FC Brasov este inclusa in Grupa B a play-out-ului, din care mai fac parte formatiile FC Buzau, Unirea Dej, Ripensia Timisoara, Viitorul Pandurii Targu-Jiu, Unirea Constanta si Astra Giurgiu. Conform tragerii la sorti de astazi, FC Brasov va intalni, in weekend, in prima etapa a acestui ... citeste toata stirea