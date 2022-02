FC Brasov are un nou atacant. Aflat de cateva zile in cantonamentul stegarilor din Antalya, bulgarul Milcho Angelov a semnat un contract cu formatia brasoveana."Incepand de astazi Milcho Angelov face parte din lotul echipei noastre! Bulgarul in varsta de 27 de ani venit de la FC Tsarsko Selo Sofia joaca pe postul de atacant ... citeste toata stirea