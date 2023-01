FC Brasov si-a luat atacant din SuperLiga. Stefan Blanaru a semnat, astazi, cu clubul de la poalele Tampei. Atacantul "cu state vechi" in Liga 1 a venit la Brasov pentru a ajuta echipa sa prinda un loc de play-off si a ajuta clubul sa isi indeplineasca obiectivele.In turul campionatului a fost un om de baza la CS Mioveni, jucand in 14 meciuri pentru echipa din judetul Arges. De-a lungul carierei, atacantul de 33 de ani are peste 80 de meciuri in Liga 1 la FC Hermannstadt si CS Mioveni. In ... citeste toata stirea