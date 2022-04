In etapa a 3-a a play-out-ului Ligii 2 la fotbal, FC Brasov a intalnit, in aceasta dimineata, la Buftea, pe Unirea Constanta.Brasovenii s-au impus categoric, scor 3-0, dupa o prima repriza fara goluri. Galben-negrii au deschis scorul prin Luka Maric, in minutul 55. Oaspetii au facut 2-0 in minutul 84, prin Vasile Constantin. Scorul final a fost stabilit de El ... citeste toata stirea