In etapa a 5-a a play-out-ului Ligii a 2-a de fotbal, FC Brasov a invins, astazi, la Timisoara, pe Ripensia, scor 3-0.Stegarii au deschis scorul in minutul 13, prin Dan Spataru, care a reluat din voleu, din careul mic. S-a facut 2-0 in minutul 40. Sorsa a inscris dupa ce a ramas cu poarta goala dupa o greseala a defensivei adverse. In prelungirile primei reprize, Angelov a scapat singur cu portarul, ... citeste toata stirea