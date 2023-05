Echipa de Under 15 de la FC Brasov a pierdut primul meci din cadrul turneului semifinal al Ligii Elitelor. Micii stegari au cedat cu scorul de 2-1 in fata echipei similare de la FCSB, club care are una dintre cele mai puternice academii din tara.Juniorii, condusi de pe margine de Adrian Lancea si Ionut Mitroi, au condus cu 1-0 prin golul marcat de Marco Popescu, insa au fost egalati pana la pauza. Golul victoriei ... citeste toata stirea