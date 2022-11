FC Brasov U15, pe primul loc in Liga Elitelor, la finalul turului

Echipa de Under 15 de la FC Brasov (foto sus) a terminat turul in Liga Elitelor pe primul loc. Juniorii "galben-negri" au cinci victorii din tot atatea meciuri disputate. Ultimul joc, duminica, in deplasare la ACS MX Pro Academy, cand i-au invins pe prahoveni cu scorul de 5-0, hattrick Horia Stramtu si cate o reusita pentru Dragos Lupu si Daniel Coman.Dupa 5 meciuri disputate in Seria 7 a Ligii Elitelor, copiii condusi de pe banca tehnica de Adrian Lancea au 15 puncte si un golaveraj de 23-4. ... citeste toata stirea