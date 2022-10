FC Brasov U15 s-a calificat in Liga Elitelor cu punctaj maxim

Juniorii de Under 15 de la FC Brasov au castigat playoff-ul de calificare in Liga Elitelor si au acces in cea mai importanta competitie de nivel national la categoria lor de varsta. Copiii condusi de pe banca tehnica de Adrian Lancea au reusit sa se impuna "la pas" in campionat, reusind sa castige toate meciurile disputate. Cu 19 goluri marcate si doar unul singur primit, si cu 18 puncte din 18 posibile, baietii lui Adrian Lancea s-au calificat fara emotii in Liga Elitelor. "Imi felicit ... citeste toata stirea