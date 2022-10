FC Brasov U15 se mentine pe primul loc in Liga Elitelor, dupa victoria in fata Petrolului

Victorie importanta pentru juniorii de la FC Brasov, de la Under 15. Copiii antrenati de Adrian Lancea au trecut de juniorii Petrolului. Cu aceasta victorie juniorii se mentin pe primul loc in clasament.Juniorii de Under 15 au trecut cu scorul de 3-2, in deplasare, de tinerii Petrolului. Mici stegari au reusit sa marcheze Dan Vasile o dubla si Flavius Hosu, care a intrat in teren din postura de rezerva.Meciul a facut parte din etapa a 3-a a Ligii Elitelor, seria ... citeste toata stirea