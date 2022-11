FC Brasov U15, victorie in primul meci din returul Ligii Elitelor

FC Brasov Under 15, a inceput returul din Liga Elitelor cu dreptul. In prima etapa din retur, elevii lui Adrian Lancea s-au impus cu scorul de 3-2, in meciul disputat acasa. Contra celor de la ACS Petrosport Ploiesti. Formatie aflata pe locul 2 in clasament. Golurile micilor stegari au fost marcate de Darius Dogaru, Calin Chiper si Dan Vasile.Dupa 6 etape disputate in Seria 7 a Ligii Elitelor, juniorii de la FC Brasov U15 sunt pe primul ... citeste toata stirea