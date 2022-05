FC Brasov U16 a terminat pe patru Liga Elitelor

Juniorii U16 de la FC Brasov se afla intre cele mai bune patru echipe din tara. Tinerii brasoveni au jucat sambata finala mica a Ligii Elitelor. Chiar daca meciul a fost pierdut cu 0-2 (0-1) in fata celor de la "U" Cluj, jucatorii condusi de pe banca tehnica de Ionut Mitroi si Marian Cristescu au demonstrat pe tot parcursul acestui sezon ca sunt printre cei mai buni tineri fotbalisti din tara.Dupa un sezon regular, fara greseala, in care in 9 partide au obtinut 8 victorii si un egal, si au ... citeste toata stirea