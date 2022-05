Juniorii de la FC Brasov Under 16 au reusit sa castige ultima partida din playoff-ul Ligii Elitelor. Tinerii brasoveni s-au impus cu scorul de 1-0, pe teren propriu, in meciul disputat contra celor de la Sepsi OSK. Golul victoriei a fost marcat de Bogdan Racz.Dupa aceasta victorie FC Brasov Under 16 incheie Seria 1 din play-off-ul Ligii Elitelor pe primul loc, cu un total de 47 de puncte si un golaveraj de ... citeste toata stirea