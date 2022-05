FC Brasov U16 joaca finala mica la Ligii Elitelor

FC Brasov U16 a pierdut semifinala Ligii Elitelor si va juca finala mica a competitiei. Dupa 0-0, in tur, la Brasov, elevii lui Ionut Mitroi si Marian Cristescu au pierdut returul de la Craiova cu scorul de 1-2 (1-1).Golul brasovenilor a fost marcat de Mattia Galliano cu un sut la coltul scurt al portii. "Cateodata fotbalul nu este corect. Astazi meritam sa castigam. Am inceput bine meciul, am avut doua ocazii de gol in primele 10 minute. La prima actiune a lor in careu am luat gol. Am avut ... citeste toata stirea