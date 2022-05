FC Brasov U16 se lupta pentru trofeul Ligii Elitelor

Grupa de juniori sub 16 ani de la FC Brasov s-a calificat in semifinalele Ligii Elitelor. Va intalni, in prima faza, in dubla mansa, pe Universitatea Craiova. Primul meci va avea loc sambata, 7 mai, de la ora 14.00, pe terenul Metrom. Antrenorii echipei dar si jucatorii au vorbit, intr-o conferinta de presa, despre performanta remarcabila a fotbalului juvenil din Brasov."Am pornit anul trecut cu acest centru de copii si juniori fara a avea vreun copil in centru. Am creat 14 grupe si a venit ... citeste toata stirea