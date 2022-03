FC Brasov U16 tot mai aproape de Turneul Final al Ligii Elitelor

O noua victorie importanta pentru FC Brasov U16 in Liga Elitelor, care s-a impus categoric, cu scorul de 4-0 (1-0), in deplasarea de la FC Botosani.Golurile au fost marcate de Mattia Galliano, Sebastian Racz, Manuel Rauta si Bogdan Racz."Un joc pe care l-am controlat din primul pana in ultimul minut. In continuare ratam mult din situatii clare, felicitam intreaga echipa si ramanem concentrati la ceea ce avem de facut in continuare. Sigur pe langa obiectivul grupei vrem sa vedem acesti ... citeste toata stirea