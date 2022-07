FC Brasov, un nou amical cu o echipa de prima liga

Dupa ce a pierdut jocul cu Farul Constanta, 1-3 la baza Campo Verde, FC Brasov va disputa, la finalul acestei saptamani, un nou meci amical in compania unei echipa de prima liga. Vineri, de la ora 17.30, elevii lui Dan Alexa vor fi oaspetii nou promovatei FC Hermannstadt, pe noul stadion al acestora, care s-a aflat intr-un amplu proces de renovare.In continuare, tehnicianul Brasovului, care este in mari cautari, in aceasta perioada, in ceea ce priveste lotul de jucatori, a mai stabilit doua ... citeste toata stirea