Infrangere pentru juniorii de Under 15 de la FC Brasov in al 2-lea meci din cadrul turneului semifinal al Ligii Elitelor. Juniorii stegari au cedat cu scorul de 5-0 (1-0) in fata formatiei similare de la FC Bacau.Adrian Lancea a jucat in formula: Alejandro Garcia Craciun, Catalin Bodeanu, Erick Ciobanu, David Bosioc, Dragos Pascu, ... citeste toata stirea