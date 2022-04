FC Brasov Under 16, la prima infrangere din sezon

A fost o zi nefasta pentru juniorii brasoveni de Under 16. Elevii lui Ionut Mitroi si Marian Cristescu au fost invinsi, sambata, la Miercurea Ciuc, de AFK Csikszereda, scor de 2-0. Este prima infrangere pe care juniorii lui FC Brasov au incasat-o in acest sezon. Cu toate acestea FC Brasov U16 inca pastreaza 6 puncte avans fata de locul doi, cu doar trei etape ramase din playoff, si are sanse foarte mari de a participa la turneul final."Din pacate a venit si o infrangere in acest campionat, nu ... citeste toata stirea