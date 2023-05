Sfarsit de drum pentru juniorii de Under 17 de la FC Brasov in Campionatul National. Micii stegari au cedat in oprimile competitiei, cu scorul de 3-0, in deplasare, in fata Chindiei Targoviste. Cu acest rezultat, juniorii de U17 de la FC Brasov si-au asigurat un loc in primele 16 echipe ... citeste toata stirea