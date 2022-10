In etapa a 9-a a Ligii a 2-a la fotbal, FC Brasov a invins, in aceasta dimineata, in deplasare, pe Viitorul Pandurii Tg. Jiu, scor 3-2.Oltenii au deschis scorul inca din minutul 5, prin Brinzan. Diogo Izata a egalat in minutul 25, iar gazdele au trecut din nou in avantaj in minutul 28. Dragu a marcat din lovitura de la 11 metri. Andrei Marc a ... citeste toata stirea