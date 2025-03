FC Rapid - FCSB 0-0, in Superliga

FC Rapid Bucuresti si FCSB au terminat la egalitate, 0-0, duminica seara, pe Arena Nationala din Capitala, in etapa a 29-a a Superligii de fotbal.Campioana, care a revenit pe primul loc cu acest egal, a jucat aproximativ o ora in inferioritate numerica, dupa ce Joyskim Dawa a primit al doilea cartonas galben (36).Rapid a avut prima ocazie buna a meciului, prin Alexandru Dobre (6), al carui sut de la 25 de metri a fost deturnat in corner de portarul Stefan Tarnovanu.FCSB a dominat cea mai ... citește toată știrea