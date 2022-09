FC se califica fara emotii in playoff, SR isi incheie parcursul in Cupa

FC Brasov s-a impus fara probleme, miercuri dupa amiaza, in duelul de la Targu Secuiesc, cu formatia locala KSE (Liga 3), scor 5-0, in turul trei al Cupei Romaniei.Pentru echipa lui Dan Alexa au inscris Anghelov (39, 51), Amorim (63), Chica-Rosa (78) plus un autogol al lui Lokotos (22).Echipa brasoveana a debutat, astfel, cu dreptul in Cupa si se califica in playoff-ul competitiei, faza programata in 28-29 septembrie, in care vor intra si opt echipe din Liga 1."Am tratat jocul serios. ... citeste toata stirea