FC Voluntari se desparte de Gabriel Tamas. Unde ar putea juca in urmatorul sezon

FC Voluntari a anuntat, miercuri seara, incetarea raporturilor contractuale cu fotbalistul brasovean Gabriel Tamas.Gabi Tamas (38 de ani) nu a semnat prelungirea contractului cu FC Voluntari, echipa alaturi de care a ajuns stagiunea trecuta in play-off-ul Ligii 1.Intr-un mesaj pe Facebook, echipa ilfoveana sustine ca, din februarie 2021, jucatorul "si-a adus aportul din plin la salvarea echipei in stagiunea 2020/2021 si la performanta istorica din sezonul recent incheiat-locul 4 in ... citeste toata stirea