FCSB a incheiat cu o victorie stagiul din Olanda

Echipa de fotbal FCSB a invins formatia Almere City FC cu scorul de 2-1 (2-1), vineri, in incheierea stagiului de pregatire din Olanda, potrivit paginii de Facebook a campioanei Romaniei.Golurile ros-albastrilor au fost inscrise de David Miculescu (minutul 18) si Alexandru Baluta (minutul 42 - penalty), in timp ce pentru gazde, care s-au clasat pe locul 13 in Eredivisie, in sezonul trecut, a marcat Kornelius Hansen (minutul 21).Antrenorul Elias ... citește toată știrea