Florinel Coman - foto - (25 de ani) impresioneaza iar in tricoul FCSB-ului, motiv pentru care ar putea prinde un transfer important in strainatate. Septarul vicecampioanei a punctat in meciul cu Farul, scor 2-1, si a ajuns la trei goluri in ultimele trei meciuri jucate pentru echipa sa, iar Sporting ar fi devenit din nou interesata de serviciile sale.Gruparea din capitala Portugaliei ar fi ... citeste toata stirea