FCSB are doi suspendati pentru primul meci european al sezonului

Campioana Romaniei a avut sansa la tragerea la sorti si va intalni in primul tur preliminar pe Virtus. Prima mansa are loc marti, 9 iulie, de la ora 22:00, pe terenul celor din San Marino.FCSB are sanse uriase de a merge mai departe in Champions League, chiar daca in duelul din prima mansa nu se va putea baza pe Vlad Chiriches si Marius Stefanescu, ambii jucatori fiind suspendati. Fundasul central in varsta de 34 de ani a vazut cartonasul rosu in meciul pe care "ros-albastrii" l-au pierdut ... citește toată știrea