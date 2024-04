FCSB e campioana

FCSB a castigat titlul de campioana a Romaniei la fotbal, sambata seara, dupa ce a invins-o pe Farul Constanta cu scorul de 2-1 (1-0), pe Arena Nationala din Capitala, in etapa a saptea a fazei play-off a Superligii. FCSB s-a impus prin golurile marcate de David Miculescu (26) si Alexandru Baluta (84), in timp ce pentru fosta campioana a inscris Rivaldinho (79).FCSB a mai avut doua ocazii uriase de gol, ambele prin Darius Olaru (77, 90+3 - bara), ambele in situatii de unu la unu cu portarul. ... citește toată știrea