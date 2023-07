FCSB a invins-o pe Dinamo Bucuresti cu scorul de 2-1 (2-0), sambata seara, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitala, intr-un derby de traditie jucat in etapa a doua a Superligii de fotbal. FCSB a obtinut a doua victoria din acest campionat, prin golurile marcate de Florinel Coman (30) si Darius Olaru (35). Primul gol al lui Dinamo de la revenirea in esalonul de elita a fost inscris de portughezul Goncalo Gregorio (83). Dinamo a pierdut ambele meciuri din acest debut de sezon, insa in fata unui ... citeste toata stirea