FCSB si Rapid, amendate de Comisia de Disciplina a FRF

Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal (FRF) a amendat cluburile FCSB si FC Rapid Bucuresti, in urma incidentelor produse de suporteri la meciul din etapa a 14-a a Superligii, potrivit site-ului LPF.FCSB a fost sanctionat cu 15.000 de lei, "in temeiul art. 82.1 si 3.a si c, raportat la art. 83.2.d din RD", in timp ce Rapid a fost amendat cu 22.500 de lei, "in temeiul art. 82.2 si 3.a si c, raportat la art. 83.2.d din RD".Luxemburghezul Vahid Selimovic (FC Hermannstadt), ... citește toată știrea