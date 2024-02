FCU Craiova - Poli Iasi 1-1, in Superliga

FCU Craiova a terminat la egalitate cu Politehnica Iasi, 1-1 (1-1), marti seara, pe teren propriu, in primul meci din etapa a 28-a a Superligii de fotbal.Gazdele au deschis scorul prin nigerianul Jibril Ibrahim (19), din centrarea lui Aurelian Chitu, dar iesenii au restabilit egalitatea in finalul primei reprize, prin tunisianul Adel Bettaieb (45+1), in urma unei centrari furnizate de suedezul Kevin Kabran.Fiecare formatie a avut un gol anulat de VAR, oaspetii la reusita lui Kevin Kabran ... citește toată știrea