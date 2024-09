Federatia Chineza a suspendat pe viata 43 de persoane

Federatia chineza de fotbal a interzis, marti, pe viata, 43 de persoane pentru presupuse pariuri si meciuri aranjate, inclusiv trei fosti internationali chinezi si pe internationalul sud-coreean Son Jun-ho (foto), a anuntat agentia oficiala de presa Xinhua, citata de lefigaro.fr.In ultimii ani, Beijingul a intensificat represiunea impotriva coruptiei in sportul chinez, in special in fotbal, si a incarcerat mai multi oficiali de rang inalt.Cele 43 de persoane fac parte dintr-un total de 128 ... citește toată știrea