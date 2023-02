Federatia reactioneaza dupa neprezentarea ciucanilor la derby

Federatia Romana de Hochei pe Gheata (FRHG) acuza echipa HSC Csikszereda Miercurea ca s-a dat "lovita" in liga nationala, dar a fost apta o zi mai mai tarziu pentru Erste Liga.Pe 28 ianuarie, clubul harghitean avea programat un meci oficial in Campionatul National de Seniori, la Brasov, contra Coronei, dar "a anuntat in preziua evenimentului ca nu poate juca din motive de accidentari si viroze". Potrivit regulamentului invocat de FRHG, "gestul clubului a atras dupa sine pierderea jocului prin ... citeste toata stirea