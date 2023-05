Marti a avut loc etapa zonei 5 la Cupa Satelor, la care a participat si echipa UAT Feldioara, din judetul Brasov. Competitia a fost gazduita de catre judetul Sibiu, in comuna Bungard, iar in afara trupei din Feldioara au mai participat UAT Livezile (Alba), UAT Selimbar (Sibiu), UAT Remetea (Harghita), UAT Sancraiu de Mures (Mures).Echipa UAT Livezile si-a ocupat locul la turneul final ce urmeaza sa se desfasoare in comuna Baia de Fier, judetul Gorj. In schimb, formatia din Feldioara, ... citeste toata stirea