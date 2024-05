"Fenomenul Lica"! A scris istorie ca jucator, e campion in primul an ca antrenor

In urma cu un an, Laurentiu Lica (foto) inca era jucator si activa la SCMU Craiova, cu care a castigat medalia de bronz si Cupa Romaniei. In urma cu trei zile a ridicat un alt trofeu, pe cel de campion al Romaniei din postura de antrenor debutant.Laurentiu Lica, continua sa scrie file in legenda voleiului romanesc, noteaza We Love Sport, acum din postura de antrenor. Intr-un articol pe site-ul aminit, se spune ca Lica este antrenorul debutant care a construit o echipa dupa chipul si ... citește toată știrea