Romania a castigat cu 1-0 meciul de pe Arena Nationala si a incheiat grupa de calificare la Campionatul European pe primul loc. La finalul jocului, Gica Hagi a dat nas in nas cu Razvan Burleanu si cu suita de angajati ai FRF. Extrem de fericit, Regele l-a luat in brate pe presedintele FRF, semn ca a lasat in urma toate animozitatile din trecut. "Mai bine de atata nu se putea! Sa terminam neinvinsi si cu o victorie acasa. La meciul din Ungaria a fost presiunea mai mare. Acum a fost un meci pe ... citeste toata stirea