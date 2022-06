Fernandinho a semnat cu Athletico Paranaense

Brazilianul Fernandinho (foto), fost capitan emblematic al lui Manchester City, va purta din nou tricoul formatiei Athletico Paranaense, la 20 de ani de la debutul sau, a anuntat clubul din Curitiba. "Revin acasa cu o enorma satisfactie, stiind ca voi putea aplica un pic din tot ce am invatat in acesti ani in care am jucat in Europa", a explicat mijlocasul international in varsta de 37 de ani, care a semnat un contract pana in decembrie 2024.Fernandinho a participat la Cupele Mondiale din 2014 ... citeste toata stirea