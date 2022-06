Fernandinho nu mai vrea la Manchester, pleaca de la City

Fernandinho - foto - (37 de ani) a anuntat in luna aprilie ca va parasi Manchester City in aceasta vara, dupa noua ani petrecuti pe Etihad Stadium. Mijlocasul brazilian a sosit in vara anului 2013 la Manchester City, dupa ce "cetatenii" le-au platit 40 de milioane de euro celor de la Sahtior Donetk. Aflat la final de contract cu campioana din Premier League, Fernandinho a anuntat ca nu isi va mai prelungi intelegerea cu trupa lui Pep Guardiola, iar acum s-a inteles cu noua sa echipa.Incepand ... citeste toata stirea