Fernando Alonso a dezvaluit ce l-a convins sa ramana la Aston Martin

Dublul campion mondial va continua in Formula 1, dupa ce a semnat un nou contract, pana la finalul anului 2026. Inaintea Marelui Premiu al Chinei, el a vorbit despre planurile sale de viitor. Formula 1(Trade Mark), Formula 2 si Formula 3 se vor vedea in urmatorii trei ani in AntenaPLAY. 24 de curse de Formula 1 vor fi in 2024 in direct pe Antena 1, Antena 3 CNN si in AntenaPLAY. Fernando Alonso (foto) a dezvaluit ca sunt sanse mari ca acesta sa fie ultimul sau contract in Formula 1 si ca Aston ... citește toată știrea