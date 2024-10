Ferrari a reusit dubla in Marele Premiu al Statelor Unite

Scuderia Ferrari a reusit dubla in Marele Premiu de Formula 1 al Statelor Unite, dominat de pilotii echipei italiene, monegascul Charles Leclerc si spaniolul Carlos Sainz Jr, care au ocupat primele doua locuri in clasamentul final, devansandu-l pe campionul mondial en titre, olandezul Max Verstappen (Red Bull), clasat pe ultima treapta a podiumului.Leclerc s-a dovedit imperial pe Circuitul Americilor din Austin (Texas), in cel de-al 19-lea Grand Prix al sezonului (din totalul de 24). Plecat ... citește toată știrea