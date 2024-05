Ferrero crede ca-i va fi alaturi lui Alcaraz, maxim zece ani

Juan Carlos Ferrero (foto stanga), omul care l-a facut pe Carlos Alcaraz (foto dreapta) unul dintre cei mai precoce campioni din istorie, a anuntat ca intentioneaza sa mai fie alaturi de murcian maximum 10 ani. Ajuns la 44 de ani, fostul campion de la Roland Garros, se gandeste deja la ziua in care se va ocupa exclusiv de Academia sa. Retras din tenis in 2012, dupa o cariera impresionanta, in care a castigat 16 trofee, inclusiv un French Open, fostul numar unu mondial a cochetat cu antrenoratul ... citește toată știrea