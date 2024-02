Echipa de volei feminin Corona Brasov a pierdut duelul din Divizia A cu Rapid Bucuresti, scor 3-0. Potrivit radiobrasovfm.ro, in capitala, pe terenul liderului, brasovencele au cedat clar dupa o ora si 10 minute, scor pe seturi 25/18, 25/23, 25/20. Simina Strachinescu a fost principala realizatoare a brasovencelor cu 14 puncte, 2 asi si un blocaj.Corona Brasov este pe locul 8 in clasament cu 24 de puncte, iar in runda viitoare, elevele lui Ciprian Darnescu primesc vizita celor de la CSM Volei ... citeste toata stirea