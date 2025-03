Fetele Coronei vor lupta pentru medaliile de bronz

CSM Volei Alba-Blaj s-a calificat in finala Diviziei A1 la volei feminin, dupa ce a trecut de CSM Corona Brasov cu scorul de 3-0 (25-15, 25-22, 25-18), in deplasare, in al doilea meci al semifinalei.Vicecampioana, care a castigat primul meci al semifinalei cu 3-1, pe teren propriu, a fost condusa la ... citește toată știrea