Fetele de la Corona, pe sapte la finalul Diviziei A

Echipa de volei feminin Corona Brasov a incheiat sezonul Diviziei A1 pe locul 7, dupa ce a castigat duelul cu Dinamo Bucuresti, scor 2-0 la general, scrie radiobrasovfm.ro.Dupa ce s-au impus in Capitala in prima confruntare, elevele lui Ciprian Darnescu si-au adjudecat si meciul de pe teren propriu, scor 3-2, la capatul unui duel dramatic.In Sala Sporturilor, gazdele au castigat clar in primul act, 25-15, dar au cedat urmatoarele seturi cu 25-19, 25-21. Corona a revenit in setul 4, castigat ... citește toată știrea