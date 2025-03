Fetele de la Kids Tampa, in primele opt echipe din tara la U15

Fetele din ehipa de U15 de la Kids Tampa, pregatite de Bogdan Gordas s-au calificat, in weekend, in primele opt echipe din tara, performanta care este o premiera pentru aceasta grupa. "Am avut un sezon lung dar bun. Sunt foarte multumit si mandru de fete, pentru ca, indiferent de programul incarcat de scoala sau de antrenamente si meciuri, au fost de fiecare data constiincioase si au dat totul pentru aceasta calificare. Le felicit si chiar sunt fericit pentu ele, in primul rand. Avem jucatoare ... citește toată știrea