Fetele de la volei pot lua un purcoi de bani, de la Federatie

Nationala de volei feminin a Romaniei va juca sambata, 15 iunie 2024, cu Cehia, in semifinala Golden League, iar sportivele au sansa de a pune mana pe marele pot in valoare de 100.000 de euro. Calificata de pe locul 3 in Final Four, Romania va participa in acest weekend pentru a doua oara in ultimii cinci ani in aceata faza a fostei Ligi Europene. Anul acesta se dau premii consistente pentru echipele participante. Invingatoarea primeste 100.000 de euro, finalista 60.000 de euro, medaliata cu