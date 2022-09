Fetele lui Dan Calancea au castigat Olimpia Challenge Cup

Olimpia CSU a castigat turneul de baschet desfasurat in acest weekend, la Brasov, la care au mai luat parte Universitatea Cluj, KSE Targu Secuiesc si CSM Alexandria.Vineri, Olimpia CSU a trecut de Universitatea Cluj (76-50), iar CSM Alexandria s-a impus in fata lui KSE Targu Secuiesc (54-37). Sambata, echipa din Targu Secuiesc a trecut de Universitatea Cluj (72-49), iar CSM Alexandria - Olimpia CSU s-a incheiat cu victoria brasovencelor. In cele din urma, duminica s-au jucat partidele ... citeste toata stirea