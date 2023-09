O fetita de 8 ani care purta un tricou cu numele lui Vinicius Jr a fost agresata verbal de ultrasi ai formatiei Atletico Madrid, duminica, in timpul derby-ului castigat cu 3-1 in fata echipei Real Madrid, in La Liga. Fetita se afla langa stadionul Civitas Metropolitano si purta un tricou cu numele lui Vinicius Jr. cand a fost luata in colimator de fanii Atletico Madrid inainte de meci. "Maimuta", "rahat negru", "Viking (una dintre poreclele fanilor Realului)", "dispari sau te omoram, ... citeste toata stirea